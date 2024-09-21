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Bursa'da Motokurye ve Ev Sahipleri Arasında Kavga

Bursa'da Motokurye ve Ev Sahipleri Arasında Kavga
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, motosiklet çeken motokurye ile ev sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahibinin balkondan aşağıya eşyalar atması ve sonrasında motokurye ile yumruk yumruğa kavga etmesi dikkat çekti.

Bursa'da evlerin önüne motosiklet çeken motokurye ile ev sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahiplerinden biri ise eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya attı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne motosiklet çeken motokurye ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Ev sahibi balkondan eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Ev sahiplerinden biri olduğu öne sürülen kişi ise aşağıya inerek motokurye ile yumruk yumruğa kavga etti. Motokurye ile ev sahiplerinin kavgası polis merkezinde son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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