Bursa'da motokurye ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı

Bursa'da motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıkarken araya diğer sürücüler girdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Durmazlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler kavgaya tutuştu. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. - BURSA