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Bursa'da motokurye bacak bacak üstüne atarak trafikte seyretti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir motokurye, trafikte bacak bacak üstüne atarak seyretti. Diğer sürücüler ise bu duruma şaşkınlıkla tanık oldu.

Bursa'da motokurye bacak bacak üstüne atarak trafikte seyretti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motokurye bacak bacak üstüne atarak seyretti. Kısa bir süre bu şekilde giden motokuryeyi gören diğer sürücüler şaştı kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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