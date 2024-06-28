Bursa'da motokurye bacak bacak üstüne atarak trafikte seyretti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir motokurye, trafikte bacak bacak üstüne atarak seyretti. Diğer sürücüler ise bu duruma şaşkınlıkla tanık oldu.
Bursa'da motokurye bacak bacak üstüne atarak trafikte seyretti.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motokurye bacak bacak üstüne atarak seyretti. Kısa bir süre bu şekilde giden motokuryeyi gören diğer sürücüler şaştı kaldı. - BURSA