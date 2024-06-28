Bursa'da motokurye bacak bacak üstüne atarak trafikte seyretti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motokurye bacak bacak üstüne atarak seyretti. Kısa bir süre bu şekilde giden motokuryeyi gören diğer sürücüler şaştı kaldı. - BURSA