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Bursa'da Moloz Taşıyan Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu, Sürücüye Ceza Kesildi

Bursa'da Moloz Taşıyan Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu, Sürücüye Ceza Kesildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde moloz taşıyan bir hafriyat kamyonu, tedbir almadan yaptığı tehlikeli hareketlerle trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Polis, sürücüyü tespit ederek 3 bin 135 lira idari ceza uyguladı.

Bursa'da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücüye ceza yağdırdı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi. Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti. Sürücüyü tespit eden ekipler, "yola hafriyat dökmek suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması nedeniyle" 3 bin 135 lira idari ceza uyguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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