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Bursa'da Moloz Taşıyan Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı

Bursa'da Moloz Taşıyan Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, moloz taşıyan kamyonun tedbirsiz şekilde ilerleyerek trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatması kameralara yansıdı. Olay sonrası polis harekete geçti.

Bursa'da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi. Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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