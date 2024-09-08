Bursa'da Modifiye Tutkunu Gençlerin Gösterisi Kaza İle Sonuçlandı

Bursa'da modifiye tutkunu gençlerin otomobillerini sergiledikleri anda aralarında gaza yüklenen bir sürücü, önündeki araca çarpıp savruldu. Kaza anları kameraya anbean yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu, Küçük Sanayi mevkiinde bir grup modifiye tutkunu genç, araçlarını sergilemek için çıktıkları caddede egzoz bağırtarak ve tehlikeli hareketler yaparak ilerlerken, o anları da arkadaşlarına kameraya çektirdi. Kayıt esnasında gaza yüklenen bir sürücü, önündeki aracı fark etmeyip çarptı. Savrulan otomobildeki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. - BURSA