Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ve olayda hasar meydana geldi.

Mobilya imalathanesinde yangın paniği

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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