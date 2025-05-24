Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kendisini eve çağıran Yeşilçam oyuncusunu öldürüp böyle kaçmış
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım

Salı gününe kadar süre tanıdı: Ya operasyon yaparsınız ya da açıklarım
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.