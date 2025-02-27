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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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