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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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İnegöl'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, olayda 3. katta hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar tutuşarak yangına sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu 3. katta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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