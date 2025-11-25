Haberler

Bursa'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Yaralandı

Güncelleme:
İnegöl'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında, yangına müdahale eden işçi 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 28. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasının talaş silosunda meydana geldi. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına müdahale eden işçi Ömer Y.'nin (30) sol kolunda 2. derece yanıklar oluştu. Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

