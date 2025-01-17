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Bursa'da Mobilya Fabrikasında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

Bursa'da Mobilya Fabrikasında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı
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İnegöl'de bir mobilya fabrikasında kerestelerin üzerine çadır çekmeye çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olay sonrası işçi hastaneye kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında kerestelerin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Kereste istifinin üzerine çadır çekmeye çalışan işçi Hüseyin K. (56) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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