Bursa'da Mısır Uyruklu Adam Arkadaşları Tarafından Hareket Halinde Bulundu, Hayatını Kaybetti

Bursa'da Mısır uyruklu Muhammed Abdelhai, arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Kalbi duran adam sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi, Sinanbey Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Mısır uyruklu Muhammed Abdelhai'yi (56) hareketsiz halde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran adam sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Abdelhai yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mısırlı şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA