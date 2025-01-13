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Bursa'da Minibüsün Tıra Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Bursa'da Minibüsün Tıra Çarpması Sonucu 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan minibüs, sürücü ve iki yolcunun yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüsteki ikiz kardeşler ile 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Emre A. (23) yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 10 AKL 489 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile sürücünün ikizi Muhammed A. (23) ve yolcu Sedat Ö. (18) yaralandı. Kaza yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ve 2 yolcu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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