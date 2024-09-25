Bursa'da Minibüsün Bisikletliye Çarpma Anı Kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk minibüsünün bisikletliye çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza anı araç kamerasına yansıdı. Olayda bisiklet süren şahıs ağır yaralanırken, minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Minibüsün bisikletliye çarptığı anlar kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün bisiklete çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Nihat T. yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsteki yolcu Gökçek B.hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçlara yeşil ışığın yandığı sırada bisikletlinin karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.