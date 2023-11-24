Bursa'da minibüsü devrildi: 3 yaralı

Bursa'da devrilen minibüste sıkışan 2'si kadın 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da devrilen minibüste sıkışan 2'si kadın 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile Fıstıklı yolcu minibüsü, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Minibüste sıkışan 2'si kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA