Bursa'da Minibüs Yaya Çarptı: Yaşlı Adam Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan minibüs, yol kenarında yürüyen 67 yaşındaki İsa G.'ye çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'da kavşaktan dönüş yapan minibüs, yol kenarında yürüyen yaşlı adama çarptı, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10.00 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy köprülü kavşağında meydana geldi. Yeniceköy köprülü kavşağından dönüş yapmakta olan Süleyman U.(52) yönetimindeki 16 S 6079 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen İsa G.(67)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa