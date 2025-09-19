Bursa'da Minibüs Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan T. (47), 16 KGY 07 plakalı aracını yol kenarına park etti. Araçtan inen Adnan T.'ye, Cadde üzerinden seyir halinde olan Turgut Ö.'nün (60) yönetimindeki 16 M 06134 plakalı minibüs çarptı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA