Bursa'da Minibüs Şoförünün Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da Minibüs Şoförünün Tehlikeli Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir minibüs şoförü, direksiyonu kullanırken bir elinde cep telefonuyla yol alarak yolcuların tedirgin olmasına neden oldu. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi ve şoförün tehlikeli davranışı dikkat çekti.

Minibüs şoförünün tehlikeli yolculuğu

Elinden bir an olsun telefonu bırakmadı

BURSA - Bursa'da bir minibüs şoförünün, cep telefonunu bırakmadan kilometrelerce yol ilerlemesi tepki çekti. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bursa'da yaşanan akıl almaz olayda, minibüs şoförünün bir eliyle direksiyonu tutması, bir eliyle de telefonla ilgilenmesi yolcuları tedirgin etti. Yola mı yoksa telefona mı baktığı belli olmayan şoförün, direksiyon hakimiyetini kaybetme riskiyle yolcuların can güvenliğini hiçe saydığı görüldü.

Diğer sürücüleri ve yolcuları umursamadan telefonla ilgilenmeye devam eden şoförün o anları ise saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı. Videoyu izleyenlerin tek merak ettiği konu ise, sürücünün ceza alıp almadığı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.