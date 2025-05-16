Bursa'da Minibüs Şoföründen Telefonla Tehlikeli Sürüş

Bursa'da bir minibüs şoförünün, cep telefonunu bırakmadan kilometrelerce ilerlemesi tepki çekti. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bursa'da yaşanan akılalmaz olayda, minibüs şoförünün bir eliyle direksiyonu tutması, bir eliyle de telefonla ilgilenmesi yolcuları tedirgin etti. Yola mı yoksa telefona mı baktığı belli olmayan şoförün, direksiyon hakimiyetini kaybetme riskiyle yolcuların can güvenliğini hiçe saydığı görüldü.

Diğer sürücüleri ve yolcuları umursamadan telefonla ilgilenmeye devam eden şoförün o anları ise saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı. Videoyu izleyenlerin tek merak ettiği konu ise sürücünün ceza alıp almadığı oldu. - BURSA