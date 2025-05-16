Bursa'da Minibüs Şoföründen Telefonla Tehlikeli Sürüş

Bursa'da Minibüs Şoföründen Telefonla Tehlikeli Sürüş
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Bursa'da bir minibüs şoförünün, direksiyonu kullanırken cep telefonuyla ilgilendiği anlar yolcular tarafından kaydedildi. Sürücünün bu davranışı, yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki topladı.

Bursa'da bir minibüs şoförünün, cep telefonunu bırakmadan kilometrelerce ilerlemesi tepki çekti. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bursa'da yaşanan akılalmaz olayda, minibüs şoförünün bir eliyle direksiyonu tutması, bir eliyle de telefonla ilgilenmesi yolcuları tedirgin etti. Yola mı yoksa telefona mı baktığı belli olmayan şoförün, direksiyon hakimiyetini kaybetme riskiyle yolcuların can güvenliğini hiçe saydığı görüldü.

Diğer sürücüleri ve yolcuları umursamadan telefonla ilgilenmeye devam eden şoförün o anları ise saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı. Videoyu izleyenlerin tek merak ettiği konu ise sürücünün ceza alıp almadığı oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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