Bursa'da Minibüs Şoförü ile Motokurye Arasında Kavga

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüs şoförü ile bir motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü atışmanın ardından taraflar araçlarını durdurarak birbirine girdi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.

Yaşanan arbede anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
