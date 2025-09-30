Haberler

Bursa'da Minibüs Krizi: Yolcular Sürücüyle Tartıştı

Bursa'da bir minibüs şoförünün agresif sürüşü yolcuların tepkisini çekti. Takip mesafesini korumayan sürücüyle yolcular arasında gerilim yaşandı ve bazıları minibüsten indi. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da minibüs şoförü takip mesafesini korumayıp, aracı asabi şekilde kullanınca yolcuları çileden çıkardı. Yaşanan tartışma kameraya yansırken, yolcular bir süre sonra araçtan indi.

Merkez Yıldırım ilçesinde yolcu dolu bir minibüste adeta kriz yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförü takip mesafesini korumayıp, aracı asabi şekilde kullanınca yolcuları çileden çıkardı. Sinirlerin gerildiği anlarda yolcular, "Takip mesafesine dikkat edeceksin" diyerek sürücüye seslenince, minibüs içinde tansiyon bir anda yükseldi. Sürücü de yolculara bağırarak karşılık verince tartışma büyüdü. Kavganın eşiğine gelen olayda bazı yolcular çareyi minibüsten inmekte buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolcular sürücüye, "Canımızı emanet ediyoruz, sinirini bize yansıtıyor" yorumunda bulundu.

Öte yandan minibüs sürücüsü ise yolcuların kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek görüntülerle savcılığa başvuracağını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
