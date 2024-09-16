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Bursa'da Minibüs Kazası: 10 Yaralı, 15 Yaşındaki Çocuğun Durumu Ağır

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Bursa-Ankara karayolunda taziye ziyaretinden dönen bir minibüs, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün durumu ağır.

Bursa'da taziyeden dönen minibüs, bariyerlere saplandı. 10 kişinin yaralandığı kazada, 15 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'a taziye ziyaretine giden 2 ailenin bulunduğu minibüs Bursa'ya dönmek üzere yola çıktı. Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü altındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43) ve Emine Özarslan (30) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenldi.

Jandarma komutanlığının kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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