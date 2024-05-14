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Bursa'da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası

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Bursa'da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma cep telefon kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu.

Bursa'da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler araçlarından indi. Bir süre daha tartışan sürücüler kavga etmeye başlayınca araya çevredeki vatandaşlar girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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