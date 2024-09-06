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Bursa'da minibüs dereye uçtu, sürücü yaralı olarak kurtarıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs dereye uçtu ve içerisindeki sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonuyla sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu. Dere içerisindeki yaralı sürücü, nefes kesen operasyonla yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.'yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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