Bursa'da Minibüs Çocukya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs, 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA