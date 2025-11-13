Haberler

Bursa'da Minibüs Çocukya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs, 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
