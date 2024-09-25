Bursa'da Minibüs Bisiklet Sürücüsüne Çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü, bisiklet sürücüsü 70 yaşındaki Necmettin Atay'a çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı, minibüsteki bir yolcu ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da minibüs bisiklet sürücüsüne çarptı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.
Kaza 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat T. yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin Atay(70)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsünteki yolcu Gökçek B.hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.