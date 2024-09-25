Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Minibüs Bisiklet Sürücüsüne Çarptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü, bisiklet sürücüsü 70 yaşındaki Necmettin Atay'a çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı, minibüsteki bir yolcu ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da minibüs bisiklet sürücüsüne çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat T. yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin Atay(70)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsünteki yolcu Gökçek B.hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Minibüs Bisiklet Sürücüsüne Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Sağlık Ulaşım İnegöl Bursa Kaza

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba? Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });