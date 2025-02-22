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Bursa'da Meyve Selemesine Çarpmamak İçin Manevra Yapan Minibüs Kazaya Karıştı

Bursa'da Meyve Selemesine Çarpmamak İçin Manevra Yapan Minibüs Kazaya Karıştı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir minibüs, yol ortasına düşen bir meyve selemesine çarpmamak için manevra yapınca önündeki hafif ticari araca çarptı. Minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol ortasına düşen bir meyve selesine çarpmamak için manevra yapan minibüs, önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Terminal Önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı kapalı kasa bir minibüs ana yolda yol ortasına başka bir araçtan düşen meyve selesine çarpmamak için ani manevra yapınca önünde seyir halinde olan Avni İnci (72) yönetimindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Çarpmanın şiddeti ile minibüs sürücüsü Ersan Bozdağ yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede araç içinden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersan Bozdağ ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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