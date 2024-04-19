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Bursa'da Metruk Binalara Operasyon: Şüpheli Şahıslar Kontrol Edildi

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Bursa'da polis ekipleri, metruk binalarda bulunan şüpheli şahısları kontrol etmek için operasyon düzenledi. Şok baskınlarda bir şüpheli, 'odun toplamaya geldim' dedi.

Bursa'da metruk binalara yönelik Yunus Timleri operasyon düzenledi. Şok baskınlarda metruk binaların içinde bulunan şüpheli şahıslar kontrol edildi. Metruk binada polisin "ne yapıyorsun burada ?" sorusuna ise şüpheli şahıslardan biri "odun toplamaya geldim" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri İvazpaşa, Kuruçeşme, Alacahırka ve Pınarbaşı gibi şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara "şok" baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda metruk bina içerisinde bulunan şüpheli şahıslar teker teker sorgulanarak kaba üst aramaları yapıldı. Metruk binada bulunan bir şüpheli şahıs ise polisin "ne yapıyorsun burada" sorusuna "odun toplamaya geldim" demesi şaşırttı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri metruk binalara yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bursa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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