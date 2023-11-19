Bursa'da metruk bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'da metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Şehit Ferit Ömer Bey Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili tahkikat başlattı.