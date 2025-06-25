Bursa'da Metroda Yer Vermeme Tartışması

Bursa'da seyir halindeki metro içerisinde tartışan iki grup, güvenlik görevlileri tarafından ayırıldı. Sözlü tartışma anı saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İki grup, yer verme meselesi yüzünden metro içerisinde tartışmaya başladı. İhbar üzerine metro, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Tartışma, güvenlik görevlilerinin gelmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA