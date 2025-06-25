Bursa'da Metroda Yer Vermeme Tartışması

Bursa'da Metroda Yer Vermeme Tartışması
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, metro içerisindeki iki grup arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti ve tartışma sona erdi. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki metro içerisinde tartışan iki grup, güvenlik görevlileri tarafından ayırıldı. Sözlü tartışma anı saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İki grup, yer verme meselesi yüzünden metro içerisinde tartışmaya başladı. İhbar üzerine metro, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Tartışma, güvenlik görevlilerinin gelmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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