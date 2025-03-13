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Bursa'da Metroda Tartışma Kavga Yol Açtı

Bursa'da Metroda Tartışma Kavga Yol Açtı
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Bursa'da metroda seyahat eden iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da metro ile seyahat eden iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan birinin tartıştığı kişiye tekme atıp, küfür ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde seyahat etmek için metroya binen iki vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti. O anlar kameraya an be an yansırken, öfkeli tarafları vatandaşlar ayırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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