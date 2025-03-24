Bursa'da Metroda Tartışma Anları Kameraya Yansıdı

Bursa'da metro ile seyahat eden iki grup bir anda tartışmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA