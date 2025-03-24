Bursa'da Metroda Tartışma Anları Kameraya Yansıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metroda seyahat eden iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Anlar amatör kamera ile kaydedildi.
Bursa'da metro ile seyahat eden iki grup bir anda tartışmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa