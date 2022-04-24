Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret - Haberler

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Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret

Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı.

BURSA (İHA) - Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Gençlerin kadına hakaret ettiği anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise yaşlı kadını sakinleştirdi. Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç, yaşlı kadına hakaret etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakaret, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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