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Bursa'da Metroda Kavga: İmdat Freni Çekildi

Bursa'da Metroda Kavga: İmdat Freni Çekildi
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Bursa'da Bursaray metro hattında yolcular arasında çıkan kargaşa, bir kadının imdat frenini çekmesine neden oldu. Korku dolu anlar yaşayan bir anne, bebeğini korumak için kendini siper etti. Olayla ilgili BURULAŞ yetkilileri hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bursa'da metroda yolcular arasında çıkan kavgadan dolayı paniğe kapılan kadınlardan biri, imdat frenini çekti. Ne yapacağını bilemeyen bir anne ise, bebek arabasındaki çocuğu için kendini siper etti. BURULAŞ yetkilileri "Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerden Bursaray'da bir anda yükselen sesler, kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Ayakta bulunan bazı vatandaşlar, kavga eden kişileri ayırmak için büyük çaba sarf etti. Bebek arabasının yanında bulunan anne, kavganın büyüme ihtimali sebebiyle büyük panik yaşadı. Bebeğine kendini siper eden anne, korku dolu anlar yaşarken, vatandaşlardan biri trenin istasyona yanaşmasıyla imdat frenini çekti.

"Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir"

Kısa süre sonra güvenlik ekiplerinin de gelmesiyle kavga eden kişiler vagondan indirildi. Seferler normale dönerken, yaşanan aksaklık sebebiyle hukuki işlem başlattıklarını belirten BURULAŞ yetkilileri;

"Geçtiğimiz günlerde BursaRay'da yaşanan bir olayda, imdat freni çekilmesi sebebiyle işletim aksaklıkları meydana gelmiştir. Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir. Toplu ulaşım araçlarında gerçekleşen kavgalar, taraflar arasında sulh sağlansa dahi diğer yolcuların güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atmaktadır. BURULAŞ olarak, toplu ulaşımda yaşanan toplumsal huzur ve sükünu bozan her türlü olay için hukuki sürecin başlatılacağını ve kavga durumlarında gerekli işlemlerin uygulanacağını kamuoyuna duyururuz. Tüm yolcularımızdan toplu taşıma araçlarında sağduyulu davranışlar sergilemelerini rica eder, huzurlu ve güvenli bir yolculuk için hep birlikte sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatırız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Olaylar Hukuk Yaşam Kavga bursa

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