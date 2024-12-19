Bursa'da Metroda Barfiks Çeken Genç Şaşkınlık Yarattı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, metroda seyahat ederken tutunma demirinde barfiks çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları ve sosyal medyadaki tepkiler dikkat çekti.
Bursa'da toplu ulaşım aracı metroda seyahat eden genç, tutunma demirinde barfiks çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları ise kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu ulaşım aracı metroyla seyahat eden bir genç, tutunma demirine asılarak barfiks çekti. Genci gören vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlerken, sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası bazı vatandaşlar, tepki gösterirken kimisi de genci tebrik etti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa