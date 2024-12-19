Bursa'da Metroda Barfiks Çeken Genç Şaşkınlık Yarattı

Bursa'da toplu ulaşım aracı metroda seyahat eden genç, tutunma demirinde barfiks çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu ulaşım aracı metroyla seyahat eden bir genç, tutunma demirine asılarak barfiks çekti. Genci gören vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlerken, sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası bazı vatandaşlar, tepki gösterirken kimisi de genci tebrik etti. - BURSA