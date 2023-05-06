Bursa'da metal sanayide yangın: 4 işyeri ve 3 araç hasar gördü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayide faaliyet gösteren işyerinde yangın çıktı. Yangın, bitişiğindeki 3 işyerine sıçrarken, işyerindeki tamire getirilen 3 araç yangında hasar gördü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Metal Sanayide faaliyet gösteren oto boya ve kaporta işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İşyerinde çalışanlar kendilerini zorlukla dışarıya attılar. Esnaflar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirirken, büyüyen yangın işyerinin bitişiğindeki 3 kaporta dükkanına daha sıçradı. O sırada işyerinin önünde park halinde olan otomobil ise vatandaşlardan tarafından tamamen yanmadan kurtarıldı.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, işyerindeki ve sıçrayan 3 işyerindeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu bir işyeri kullanılamaz hale geldi, 3 işyerinde hasar meydana geldi. Boyama ve kaporta işyerindeki tamir için bekleyen 2 minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir otomobilde ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.