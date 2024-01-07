Bursa'da metal bahçe koltuğunu çalan hırsızlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda işyerinin önündeki metal bahçe koltuğunu çalan 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokakta meydana geldi. Çek çek araçlarıyla mobilya sanayide dolaşan 2 şahıs, sokaktaki bir işyerinin önünde nakliye için hazırlanan metal koltukları gözüne kestirdiler. Şüphelilerden biri işyerinin önünde paketlenen metal bahçe koltuğunu aldı. Demir koltuğu çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor.