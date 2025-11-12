Bursa'da Merdaneli Ütüye Sıkışan Kadın Yaralandı
İnegöl'de bir öğrenci yurtında çalışan Elif A. merdaneli ütüyle ütü yaparken ellerini sıkıştırdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran kadın yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A. (38), merdaneli ütüyle ütü yaparken sıkışan kumaşı tutmak istediği sırada elleri merdaneli ütüye sıkıştı. Kadının 2 elinde de 3. derece yanıklar oluştu. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa