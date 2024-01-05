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Bursa'da mazgal hırsızlığı kamerada

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Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı çaldı. 3 şüpheli şahıs hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bursa'da mazgal hırsızlığı kamerada

BURSA - Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakini gibi yürüyen 3 şüpheli, bir evin otoparkının giriş kısmında bulunan mazgalı gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı bulunduğu yerden çaldı. 3 şüpheli şahıs hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Bursa Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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