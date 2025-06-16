Bursa'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı, 12 Tutuklama

Bursa'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı, 12 Tutuklama
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Bursa'da 10 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheliden 12'si tutuklandı, 34 kadın kurtarıldı. Operasyon sonrası sosyal medya hesaplarında polis kontrolü yapıldığı öğrenildi.

Bursa'da 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 10 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhşa sürüklenen 34 kadın kurtarıldı. Altıparmak, Çekirge ve Nilüfer semtlerinde referans ile saatliği 7 bin liraya müşteri kabul eden masaj salonuna ilk kez gelen müşterilerin polis olup olmadığının tespiti için sosyal medya hesaplarının kontrol edildiği ortaya çıktı. Masaj salonu işletmecilerinin fuhşa sürüklenen kadınları da yüksek maaş vaadiyle ikna ettiği tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı masaj salonlarında kadınların "masör" adı altında fuhşa zorlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altıparmak, Çekirge ve Nilüfer'de 3 aylık teknik ve fiziki takip sürecinin ardından düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 10 farklı masaj salonuna operasyon düzenlenirken, çok sayıda cinsel içerikli materyal, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi. Operasyonda 11'i kadın, 7'si erkek olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Dün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ilk kez gelen müşterilerin polis olup olmadığını anlayabilmek için sosyal medya hesaplarını kontrol ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 14'ünün daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Saatliği 3 ila 7 bin lira arasında müşterilerle ilişkiye giren 34 kadın ise koruma altına alındı. Kadınların zührevi hastalıklarla ilgili sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Polis yetkilileri, masaj salonlarına kontrol ve operasyonların devam edeceğini, kentte masaj adı altında fuhşa izin verilmeyeceğini açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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