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Bursa'da market deposunda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da market deposunda yangın paniği

Bursa Mustafakemalpaşa'da bir marketin deposunda çıkan yangın korku yaşattı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa Mustafakemalpaşa'da bir marketin deposunda çıkan yangın korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan bir marketin deposunda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangına ilk müdahaleyi devriye gezen polis ekipleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar da evinin yakınlarında meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını takip ederek, incelemelerde bulundu.

Yangında süpermarkete ait olduğu öğrenilen klimalar zarar gördü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa, Yıldırım, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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