Bursa'da Mantar Zehirlenmesi: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği mantardan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Mustafa Ö. (55), ormandan topladığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve bulantı şikayetleri bulunan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen adam yoğun bakıma alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA