Bursa'da makine hırsızları kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa'da makine hırsızları kamerada Bursa'da bir işyerinden 50 bin TL'lik makine çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Bursa'da makine hırsızları kamerada BURSA - Bursa'da bir işyerinden 50 bin TL'lik makine çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren metal kesim atölyesinden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yansıdı. Olay gece 04.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu üzerinde faaliyet gösteren metal kesim atölyesinde meydana geldi. İşyerine giren 2 şüpheli, kesim makinelerini çalıp kayıplara karıştılar. Sabah işyerine gelen sahipleri, makinelerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını incelediler. Güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden işyeri sahipleri, şikayetçi oldular. İşyerinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki makineleri çalan hırsızlar aranıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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