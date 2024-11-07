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Bursa'da Makas Atan Sürücüye 1.506 Lira Ceza

Bursa'da Makas Atan Sürücüye 1.506 Lira Ceza
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, kaza yapmadan kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, polis sürücüye ceza uyguladı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis sürücüye bin 506 lira ceza uyguladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı yakınları İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü makas atarak yol değiştirdiği sırada kazayı kıl payı atlattı. Sürücü, yaşanan bu tehlikeli durumu fark etmeyerek yoluna devam ederken, o anlar araç kamerasıyla kayda alındı. Harekete geçen polis, o sürücüyü tespit edip, bin 506 lira ceza kesti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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