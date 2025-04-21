Bursa'da Makas Atan Sürücü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Bursa'da iddiaya göre makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Sürücülerin hafif yaralandığı kaza anları araç içi kameraya yansıdı. - BURSA