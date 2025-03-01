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Bursa'da Makas Atan Sürücü Minibüse Çarptı: 10 Yaralı

Bursa'da Makas Atan Sürücü Minibüse Çarptı: 10 Yaralı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü önündeki minibüse çarptı. Kazada 10 yolcu yaralandı ve olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önünde seyreden minibüse çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Berat A., idaresindeki 16 AGS 887 plakalı otomobiliyle makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, minibüste yolcu konumunda bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaşanan kaza sebebiyle tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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