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Bursa'da Makas Atan Sürücü Kazadan Sonra Taksiye Bindi, Kaçtı

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Bursa'da yağışlı havada makas atan sürücü, kontrolü kaybederek bir araca çarptı ve takla attı. Kazada 1 kişi yaralı, kaçan sürücüyü bulmak için polis çalışma başlattı.

Makas atarken, kaza yapıp 250 metre savruldu, taksiye binip firar etti

Makas atan sürücü kazaya karışıp 1 kişiyi yaraladı, taksiye binip kaçtı

BURSA - Bursa'da makas atarak ilerleyen sürücü yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkınca önündeki araca çarpıp takla attı. 1 kişinin yaralandığı kazada takla atan otomobilin sürücüsü taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ACR 667 plakalı aracın sürücüsü, yağışlı havada makas atarak ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip Banu Kaplan P. İdaresindeki 34 CHS 091 plakalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle savurulan otomobil takla atıp 250 metre sürüklendi. Kaza da kadın sürücü yaralanırken, metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü taksiye binip olay yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Bursa'da Makas Atan Sürücü Kazadan Sonra Taksiye Bindi, Kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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