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Bursa'da Makas Atan Sürücü Elektrikli Araca Çarptı

Bursa'da Makas Atan Sürücü Elektrikli Araca Çarptı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir ticari araç sürücüsü, makas attığı sırada elektrikli bir araca çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve sürücü hafif yaralandı.

Bursa'da ticari araç sürücüsü, makas attığı esnada elektrikli araca çarpıp devirdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesi 35'lik yol üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ticari aracıyla ilerleyen bir sürücü, makas attığı esnada, karton toplamak için kullanılan seyir halindeki elektrikli araca çarptı. Park halindeki araçla makas atan araç arasında sıkışan araç, kazanın etkisiyle savrulurken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, makas atan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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