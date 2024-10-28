Bursa'da Makas Atan Araç Kaza Yaptı

Bursa'da makas atan hafif ticari araç, başka bir araca çarparak kaza yaparken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atan hafif ticari araç aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar araç kamerasına yansıdı. - BURSA